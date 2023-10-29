اليوم العالمى للصدفية.. تعرف على الأعراض وأسباب الإصابة

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم في 29 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للصدفية، للتوعية بهذا المرض، والصدفية هي حالة جلدية التهابية مزمنة تتميز بوجود لويحات حمراء ومتقشرة محددة بوضوح، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الصدفية وأسبابها، بحسب موقع "dermnetnz".

تصيب الصدفية 2-4% من الذكور والإناث يمكن أن يبدأ في أي عمر، بما في ذلك مرحلة الطفولة، ويبلغ ذروة ظهوره في سن 15-25 عامًا و50-60 عامًا ويميل إلى الاستمرار مدى الحياة، ويتقلب في مداه وشدته.

أسباب الصدفية

الصدفية متعددة العوامل وتصنف على أنها مرض جلدي وراثي مناعي وهذا ينطوي على تفاعل معقد بين جهاز المناعة الفطري والتكيفي.

حوالي ثلث مرضى الصدفية لديهم أفراد من العائلة مصابون بالصدفية

أعراض الصدفية

تظهر الصدفية عادةً على شكل لويحات حمراء متقشرة موزعة بشكل متماثل مع حواف محددة جيدًا عادة ما تكون القشرة بيضاء فضية، باستثناء ثنايا الجلد حيث تظهر اللويحات غالبًا لامعة مع سطح تقشير رطب.

المواقع الأكثر شيوعًا هي فروة الرأس والمرفقين والركبتين، ولكن يمكن أن يصاب أي جزء من الجلد عادة ما تكون اللويحات ثابتة جدًا بدون علاج.

تكون الحكة خفيفة في الغالب ولكنها قد تكون شديدة لدى بعض المرضى، مما يؤدي إلى الخدش وزيادة علامات الجلد قد تحدث تشققات أو شقوق جلدية مؤلمة، خاصة على راحتي اليد.

عندما تزول لويحات الصدفية، فإنها قد تترك علامات بنية أو شاحبة (نقص أو فرط تصبغ ما بعد الالتهاب) والتي من المتوقع أن تتلاشى على مدى عدة أشهر.