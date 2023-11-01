يونيسيف: 420 طفلا يقتلون أو يصابون فى غزة يوميا بسبب الهجمات الإسرائيلية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن حوالى 420 طفلا يقتلون أو يصابون يوميا فى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وذكرت المنظمة أن "ما معدله 420 طفلا فلسطينيا يقتلون أو يصابون يوميا فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر"،ونقلت القناة عن المتحدث باسم اليونيسيف قوله أن "الأرقام مروعة".

وأضافت: "تفيد التقارير أن أكثر من 3450 طفلًا قُتلوا، ومن المذهل أن هذا العدد يرتفع بشكل كبير كل يوم"، "غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال"

قال فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، أن النساء والأطفال يشكلون نحو 70% من الذين قتلوا فى قطاع غزة منذ التصعيد.

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الثلاثاء، من أن "كارثة صحية عامة"، وشيكة فى غزة، وسط اكتظاظ سكانى ونزوح جماعى وأضرار فى البنية التحتية، للمياه والصرف الصحى.. بحسب ما جاء على رويترز.

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير من خطر مقتل مدنيين لا يرتبط بشكل مباشر بالقصف الإسرائيلي.

وقال ليندماير للصحفيين: "إنها كارثة صحية عامة وشيكة تلوح فى الأفق مع النزوح الجماعى والاكتظاظ والأضرار التى لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وأكدت السلطات الصحية فى غزة، أن أكثر من 8300 فلسطينى قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع الذى تديره حماس ردا على هجمات 7 أكتوبر وبدأ الجيش الإسرائيلى عملياته البرية فى غزة الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان الناس يموتون بسبب مضاعفات غير تلك الناجمة عن القصف، قال ليندماير: "فى الواقع، يموتون".

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، من خطر وفاة الرضع بسبب الجفاف، حيث وصل إنتاج المياه إلى 5% من المستويات الطبيعية.

وأضاف "ولذا فإن وفيات الأطفال بسبب الجفاف، وخاصة وفيات الرضع بسبب الجفاف، تشكل تهديدا متزايدا"، مضيفا أن الأطفال يصابون بالمرض بسبب شرب المياه المالحة.

وأكد، أن نحو 940 طفلا مفقودون فى غزة، ويعتقد أن بعضهم عالقون تحت الأنقاض، موضحا، أن آخرين يعانون من صدمة أو ضغوط شديدة، مثل ابنة زميلة فى اليونيسف تبلغ من العمر 4 سنوات بدأت تؤذى نفسها من خلال تمزيق شعرها وخدش فخذيها حتى تنزف.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى بيان له فى وقت سابق يوم الثلاثاء أن إمدادات المياه إلى جنوب غزة توقفت يوم الاثنين "لأسباب غير معروفة".

ودعا ليندماير إلى السماح بدخول الوقود إلى غزة للسماح بتشغيل محطة تحلية المياه، وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة وترفض السماح بدخول إمدادات الوقود قائلة أن حماس قد تستخدمه لأغراض عسكرية.