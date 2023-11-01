وفود سياحية من 4 دول أجنبية تزور المناطق الأثرية فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن المناطق الأثرية بالمحافظة تشهد إقبالا غير مسبوق من السائحين بمختلف الجنسيات لما تتمتع به المنيا من مقومات سياحية متفردة، جعلها تأتى فى المرتبة الثالثة بعد محافظتى الجيزة والأقصر من حيث الكم الأثرى على مر العصور التاريخية المختلفة.



وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة) وفودًا سياحية متعددة الجنسيات من 4 دول (أمريكا ـ بلجيكا ـ إنجلترا. ألمانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.



جدير بالذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بنى مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.