وزارة العمل: بدء برنامج تدريبى على التفصيل والخياطة لفتيات مطروح

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة مطروح، بدأت فعاليات البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، بمركز التدريب المهنى بمطروح ، وذلك لعدد 30 متدربة ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة ، وتمكين المرأة إقتصادياً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير او متوسط.
وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، في تقريرٍ للوزارة ، انه قد استقبل المتدربات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى وبدأت عملية التدريب بورش التفصيل والحياكة داخل المركز ، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه اقتصادياً ، مؤكداً أنه يمكن الالتحاق ببرامج التدريب المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى او إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 40 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء فترات التدريب تؤهلهم للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص داخل المصانع والشركات.
كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بأحد الشركات بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز ومدينة أبنوب، شارك فيها عدد 35 عامل وإداري بالشركة، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات ، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع والمكاسب على الطرفين وزيادة الإنتاجية ..
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره للوزارة ، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت ، مؤكداً إستمرار تنظيم تلك الندوات فى جميع قطاعات العمل المختلفة ورفع مستوى الوعى لدى العاملين والمسئولين بتلك المنشآت ، باهمية تطبيق أحكام القانون فى توفير بيئة عمل آمنة داخلها ، كما ألقى المحاضرات بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب ..
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