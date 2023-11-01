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وزارة الصحة توجه رسالة هامة للجمهور حول أكل الجبن المتعفن.. تفاصيل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 11:19 ص
وزارة الصحة توجه رسالة هامة للجمهور حول أكل الجبن المتعفن.. تفاصيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للجمهور حول أكل الجبن المتعفن وذلك لأن الفطر يفرز سموم على المائدة الغذائية وبالتالى تشكل خطورة على حياة الإنسان يمكن أن تصل إلي الإصابة بالسرطان .
 
كانت كشفت وزارة الصحة والسكان أنه للتغلب على الأنيميا عند الأطفال، يجب أن يتناول الطفل المصاب بالأنيميا الأطعمة الصحية الآتية البروتين اللحوم) - منتجات الألبان - الدواجن - البقوليات - الخضروات الورقية) الحديد (الخضروات الورقية الداكنة - اللحوم الحمراء - الكبدة - الأسماك - الفواكه المجففة) حمض الفوليك وفيتامين ب المركب (المكسرات - اللحوم الحمراء) فيتامين ب (اللحوم البيضاء - اللبن ومشتقاته كالجبن - البيض). 
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين، و300 ألف و730 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى يوم الأربعاء الماضي، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مرحلة التعليم الابتدائية، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية العام الدراسي الجاري في جميع محافظات الجمهورية.

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وزارة الصحة

الانيميا

الجبن المتعفن

الاطعمة الصحية




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