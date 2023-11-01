اليوم السابع
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نوادي الأهلى والزمالك وهليوبوليس.. أبرز أماكن مركزا خدمة التوثيق كل جمعة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:24 م
نوادي الأهلى والزمالك وهليوبوليس.. أبرز أماكن مركزا خدمة التوثيق كل جمعة سيارات التوثيق المتنقلة
كتب إبراهيم قاسم- أحمد إسماعيل

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في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة - سيارات - يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لإتاحة كافة معاملات التوثيق، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 نوفمبر.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية أماكن تقديم الخدمة المتنقلة لتوثيق المحرارات كل جمعة

بالأماكن الآتية: مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

 

 







خدمة التوثيق المتنقلة

وزارة العدل

الاهلى

الزمالك

جامعة القاهرة




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