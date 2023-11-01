نتنياهو يعترف: خسائرنا فى حرب غزة "مؤلمة"

وكالات

في وقت تتواصل العمليات البرية الإسرائيلية بقطاع غزة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الجيش حقق إنجازات مهمة خلال الحرب، لكنه تكبد أيضاً خسائر "مؤلمة".

وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نشره على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً): "نحن في حرب صعبة، وستكون حرباً طويلة".

وكان قد أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " في قطاع غزة ، أن هناك توقعات بنزوح 700 ألف شخص خلال الساعات القليلة المقبلة جراء التدمير الهائل الذي يشهده غزة.

وأضاف المتحدث الأممي أن الأونروا الآن تقدم أقصى ما لديها ، لافتا إلي أنه يحتمي داخل منشآت الوكالة 672 ألف نازح في 149 مركز إيواء تابعا للأونروا، مشيرا إلي أن كل الخطط التي كانت موجودة هي التعامل مع 150 ألف نازح فقط ، إلا أن حجم التدمير غير مسبوق. وعدد القتلى والجرحى أيضا غير مسبوق.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هناك تدمير للبنى التحتية وأزمات في المياه والقطاع الصحي، والمواد الغذائية تنفد من الأسواق، والطوابير أمام المخابز قد يصل طولها إلى كيلومتر.