جارديان: حرب غزة تكتب سطر النهاية فى مستقبل نتنياهو السياسى

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة في خضم الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تحليل لها إن الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى الداخل يتراجع وسط تزايد الغضب الشعبى والدعوات لاستقالته.

وقالت الصحيفة إنه لأكثر من عقد من الزمان، كانت هناك دعوات تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاستقالة ــ لأسباب عديدة منها: تزايد مستويات عدم المساواة، وأزمة الإسكان في إسرائيل، وميله إلى الشعبوية القبيحة، وفضائح الفساد المتعددة التي تورط فيها. ولا يزال قيد المحاكمة، ومؤخراً، محاولات لإجراء إصلاح قضائي.

ولكن بعد الهجوم الذي شنته الفصائل على البلاد في 7 أكتوبر ، يبدو مستقبله السياسى في إسرائيل هشاً بشكل خاص، حتى في خضم حرب جديدة في غزة.

وظهر نتنياهو إلى جانب وزير دفاعه، يوآف جالانت، وبيني جانتس، زعيم المعارضة الذي أصبح الآن عضوًا في حكومة الطوارئ الحربية، في أول مؤتمر صحفي لهما السبت - وهو حدث باهت بدا خلاله غير مركز، وتعثر أثناء الإدلاء بكلمته ثم غادر مبكراً بعد أن واجه أسئلة عدائية من المراسلين.

ثم انتقل بعد ذلك إلى موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، بعد الساعة الواحدة صباحًا مباشرةً لنشر رسالة غاضبة تلقي باللوم في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي وقعت في 7 أكتوبر على قوات الدفاع الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة "خلافا للادعاءات الكاذبة: لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نية الفصائل الدخول فى الحرب. كل مسئول دفاعي، بما في ذلك رؤساء المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك، اعتقدوا أن الفصائل تم ردعها وطلبوا تسهيلات. هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارا وتكرارا لرئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع مسئولي الدفاع ومجتمع الاستخبارات، حتى اندلاع الحرب."