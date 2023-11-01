مياه المنوفية: استمرار التوعية بمختلف المدارس حول ترشيد الاستهلاك.. صور

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حملة توعية بمختلف المدارس بالتعاون مع مديرية التربيه والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وكذلك تعليمهم السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه والمحافظة عليها والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الحملات شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية وورش حكى ومسابقات فنيه وطابور صباحى بمدارس مرحلة رياض الأطفال والابتدائى وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

وأضاف، تم توعية طلاب المرحلة الاعدادية على اهم التقنيات الحديثة التى يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذى يعود على الدوله والأسر والفراد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، بالمنازل والجهود الذى تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وتابع، شملت الأنشطة توعيه الطلاب بالخط الساخن 125 والخدمات التى يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة بقرى ومراكزالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.