مستشار النمسا: معدل التضخم فى البلاد انخفض والوضع الاقتصادى جيد

أ ش أ

أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده يتطور بشكل إيجابي، حيث انخفض معدل التضخم، لافتا إلى أن بيانات هيئة الإحصاء النمساوية تشير إلى أن معدل التضخم لشهر أكتوبر الماضي بلغ 5.4 في المائة.

وقال نيهمر في تصريحات، إن التضخم انخفض، ولكن الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أبطأ من السابق، مضيفا أن السياسات الاقتصادية النمساوية لها تأثير إيجابي، حيث حافظنا على القوة الشرائية وقدمنا دعمًا مستهدفًا للمواطنين في هذه المرحلة الصعبة، منوها باستمرار الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية ضد التضخم.

من جانبه، قال وزير المالية النمساوى الدكتور ماجنوس برونر، إن المساعدات استهدفت دعم القوة الشرائية وخفض تكاليف للكهرباء بالإضافة إلى دعم برامج الإغاثة الهيكلية.

من ناحية أخرى، أبدت أحزاب المعارضة النمساوية تحفظها على اعتبار الحكومة أنها حققت إنجازا؛ لكون أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع (ولكن ليس بنفس القدر)، مشيرة إلى أن النمسا لاتزال تشهد معدل تضخم أعلى بكثير من البلدان الأخرى في منطقة اليورو، حيث يبلغ معدل التضخم في المنطقة 2.9 بالمائة في المتوسط، في حين سجلت ألمانيا انخفاضًا في التضخم إلى 3.8 بالمائة في الشهر الماضي.