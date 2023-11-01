محافظ دمياط تستعرض أهم إنجازات التعلم مدى الحياة وتحقيق التنمية المستدامة

دمياط معتز الشربيني

استعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أهم إنجازات المحافظة بملف التعلم مدى الحياة وتحقيق رؤى التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها بمهرجان التعلم مدى الحياة المُنعقدة فعالياته بمدينة شنغهاى الصينية، والذى نظمته شبكة اليونسكو لمدن التعلم GNLC بالتعاون مع جامعة شرق الصين للمعلمين ECNU..

واستهلت محافظ دمياط، العرض بالاشارة إلى أن دمياط قد حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر مدن حول العالم، وذلك بعد النجاح الذى حققته المدينة الصديقة للنساء " مدينة دمياط للتعلم " والتى تم انشاؤها بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، حيث تضم مساحات مخصصة لتعليم الحرف والصناعات الصغيرة وأيضًا مساحة أخرى تستخدم كمعرض، مساحات خضراء وترفيهية للأطفال، ساهمت المدينة فى دعم أهداف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات واتاحة المحتوى الثقافى لها ولأطفالها لوقوع المدينة بمحيط المكتبة.

وأشارت المحافظ، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية والانشطة بالمجالات المختلفة لتعزيز أهداف التعلم مدى الحياه، جاء عدد منها بالمدينة، علاوة على إقامة معارض لتسويق منتجات السيدات بالمدينة.

ولفتت أيضًا إلى ما تم تحقيقه بمجال التعليم العام والفنى والتعليم الجامعى، وكذلك أوجه الشراكة التى حققتها المحافظة على الصعيدين المحلى والدولى من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتدريب على المواطنة العالمية خاصة بالمجالات الصحية والتكنولوجية والعمل نحو تطبيق التحول الرقمى.

وأشارت " المحافظ " مجددًا إلى الاستراتيجية التى تعمل محافظة دمياط نحو تحقيقها ضمن الرؤى المستقبلية لمدينة التعلم بدمياط لمواجهة التحديات المختلفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والتى تأتى من خلال تحقيق المزيد من التواصل بين مدن الشبكة لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات للتنفيذ.