محافظ بورسعيد استرداد الأراضى المملوكة للدولة لإقامة المشروعات التنموية

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة الأمنية و التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة برئاسة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، استمرت على مدار يومين، حيث شارك في الحملة اللواء تامر السمري نائب مدير أمن بورسعيد، و اللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن، وقاد الاجهزة التنفيذية اثناء الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والإدارات المختصة بالحي .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات و المخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة ، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن منع التعديات على أملاك الدولة ، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية

كما أسفرت الحملة أمس الثلاثاء عن إزالة 3 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد و جمعية 6 اكتوبر على مساحة 450 متراً.

ومن جهة أخرى وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وطالب الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

مؤكداً أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.