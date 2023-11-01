اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:40 م
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية جانب من الإزالة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات.

 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ونائب مدير الأمن، والدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ قرار الإزالة للمتعدين على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح به.

 

 
 
 






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