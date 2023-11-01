محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس

أسوان- صلاح المسن

ضمن جولاته الميدانية تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع حى اللوتس " الإسكان المميز " بمنطقة العقاد.

وخلال جولته التفقدية بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومديرى الإسكان والطرق ، ونواب رئيس المدينة ، وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين بواقع 3000 وحدة سكنية لمساندة الجهود التنفيذية ، ولتكون المسئولية مشتركة فى منع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى الذى شهد النور بعد 14 عام حيث كان من المشروعات المتعثرة ، على أن يتوازى مع ذلك عمل محاضر للمخالفين ، وهو الذى يتكامل مع إلتزام المنتفعين بمنظومة النظافة العامة ، والجمع اليومى من المنازل للإرتقاء بهذا الحى السكنى النموذجى المتكامل الخدمات والمرافق ، مكلفاً الشركة المنفذة لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات ، ومقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه ، بالإنتهاء من التشطيبات النهائية ، والتنسيق بين مديريتى الإسكان والأوقاف لفرش المسجد وتجهيزه بشكل كامل ، حتى يتسنى أداء أول صلاة للجمعة به فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى.

وخلال تفقده للمول التجارى بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2 ، وبتكلفة 7 مليون جنيه ، ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا ، و 4 مكاتب إدارية وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بمعدلات التنفيذ ، ليتم نهو بنهاية نوفمبر الجارى ، مع الإلتزام باللمسات الجمالية له ، ولاسيما أنه تم إنشاؤه على شكل زهرة اللوتس وأوراق الشجر ، ليكون إضافة حضارية لهذا المشروع الهام.

مطالباً بزيادة وتير العمل للإنتهاء من باقى الأعمال المتعلقة بخطوط الإتصالات ، ليعقب ذلك إستكمال اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية ، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية .