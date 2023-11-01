لمرضى الروماتيزم.. أطعمة ممنوعة للحفاظ على صحتك

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور وليد إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، أن مرض الروماتيزم من الأمراض المرتبطة بالخلل المناعي، المسببة للشعور بألم يصعب تحمله، ويجب علي مرضى الروماتيزم تناول بعض الأطعمة الصحية لهم، وتجنب بعض الأطعمة للحفاظ علي أنفسهم من أي خلل.



وقدم استشاري السمنة والنحافة، الأطعمة المسموحة لمرضى الروماتيزم، ومنها: - الأسماك:

- الخضراوات والفواكه: تحتوي الخضراوات على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كـ مضادات الأكسدة، وفيتامين سي وأ وب، وهذه العناصر تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الألم الذي يتعرض له مرضى الروماتيزم. لها أهمية كبيرة لمرضى الروماتيزم لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 ، التي تساعد على تخفيف التهاب المفاصل، وتقليل حدة ألم المرض.تحتوي الخضراوات على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كـ مضادات الأكسدة، وفيتامين سي وأ وب، وهذه العناصر تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الألم الذي يتعرض له مرضى الروماتيزم.

أما الفواكه، فلا تقل أهمية عن الخضراوات لمرضى الروماتيزم، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء، وآخر للخضراوات. - الشوفان والقمح: على مرضي الروماتيزم إضافة الشوفان والقمح لنظامهم الغذائي، والسبب الحصول على فوئدهم في الحد من أعراض ألم الروماتيزم. - البقوليات: تحتوي على مضادات الأكسدة والحديد والماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ولذا تناولها يعد من الحيل الغذائية الرائعة للحفاظ علي صحتك. - المكسرات: غنية بأحماض الأوميجا 3 التي تساهم في تقليل التهاب المفاصل، والألم المرتبطة بالروماتيزم.

كما أشار أستاذ المناعة، أن هناك بعض الأطعمة الممنوعة لمرضى الروماتيزم، ومنها: - اللحوم الحمراء: بسبب احتوائها علي الدهون المشبعة، فالإسراف في تناولها يزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ولذا عليك التقليل من تناولها.

- النشويات: