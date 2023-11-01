كفوف ملطخة بالدماء تقاطع خطاب بلينكن فى الكونجرس تضامنا مع غزة.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

قاطع محتجون أمريكيون خطابًا لوزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أثناء جلسة استماع فى الكونجرس لمناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وفور بدء بلينكن فى الحديث، وقف أحد الحضور وشرع فى الصراخ والهتاف أمام الموجودين فى القاعة، حيث يمكن سماعه وهو يقول: "اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان"، بجانب "أوقفوا دعم الإبادة"، قبل أن يصرخ قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة" وغيرها من العبارات الأخرى.

فى تلك الأثناء، كان يمكن رؤية احتجاج عدد من الحضور فى القاعة برفع أيديهم التى تم تلوينها باللون الأحمر فى اشارة إلى اراقة الدماء المستمرة فى غزة أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.

بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: "الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية"، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: "يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأمريكى دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التى ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة"، على حد تعبيرها.



المقاطعات



مقاطعات بلينكن

كما قاطعت طفلة صغيرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وطالبت الطفلة الأمريكية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت عار عليكم جميعا.. 66% من الضحايا من الأطفال والنساء.

وهتف محتجون داخل قاعة الكونجرس اليوم الثلاثاء، مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة"، و"وقف إطلاق النار الآن". كما أنهم خاطبوا الحضور بالقول لهم: "عار عليكم جميعا".

وتوقف بلينكن عن الحديث عدة مرات، لحين قيام الشرطة الأمريكية بإخراج المحتجين من القاعة وتم اعتراض حديث وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، خلال جلسة استجواب في الكونجرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل.