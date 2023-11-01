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قرار جمهورى بتعيين الدكتورة منى عبد الحميد عميدًا لصيدلة جامعة طنطا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 11:50 م
قرار جمهورى بتعيين الدكتورة منى عبد الحميد عميدًا لصيدلة جامعة طنطا الدكتورة منى عبد الحميد
الغربية عادل ضرة

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً، بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

 
حصلت الدكتورة منى عبد الحميد على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - عام 1997، والماجستير فى العقاقير من جامعة طنطا عام 2005، والدكتوراة فى العقاقير من جامعة كيوماموتو اليابانية عام 2010.
وعينت معيداً بكلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1997 ، ومدرس مساعد عام 2005 ومدرس عام 2010، واستاذ مساعد عام 2017 واستاذ فى 2022.
كما تم تعينها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2022 حتى الآن.
 
 

 







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