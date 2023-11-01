عاوز تنام بشكل صحى.. أطعمة ممنوعة وأخرى تحسن جودة نومك

أكد الدكتور محمد علي إبراهيم استشاري الطب النفسي كلية طب قصر العيني، أن بعض الأشخاص يعانون من قلة النوم والأرق ولذا قدم بعض الحيل الغذائية التي تساعد في الحصول على نوم صحي غير متقطع في ساعات الليل تجنبا للتعرض لمشاكل نفسية وجسدية نتيجة لعدم أخذ القسط الكافي من النوم.
عاوز تنام بشكل صحى.. أطعمة ممنوعة وأخرى تحسن جودة نومكالأربعاء، 01 نوفمبر 2023 11:00 م
الأرق - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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