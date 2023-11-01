ضعف المياه بمدينة أخميم فى سوهاج لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بأحد الخطوط

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بمدينة أخميم بسوهاج اليوم الأربعاء ولمدة 7 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح كسر لخط مياه قطر 24 بوصة أثناء قيام مقاول تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية نيدة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg كما أنه سيتم تشغيل المحطات السطحية والمطورة الصغرى وتجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين عن الضعف المفاجئ للمياه وتؤكد أن فرق الصيانة والاصلاح تعمل الآن لاصلاح الكسر فى اقرب وقت ممكن لتشغيل محطة مياه نيدة السطحية وعودة المياه للمواطنين.