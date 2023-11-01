"صحة أسوان": 21 قافلة تنظيم أسرة تشمل خدمات الصحة الإنجابية لـ15 ألف سيدة

أسوان – عبد الله صلاح

بلغت الخدمات الصحية التى نفذتها مديرية الشئون الصحية بأسوان، بقطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، إلى تنفيذ 21 قافلة صحة إنجابية وتنظيم أسرة بنسبة 105 % من القوافل المستهدفة، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين من العام الحالى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب الخدمات الصحية والعلاجية الأخرى داخل المراكز الطبية والمستشفيات بالمناطق المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بزيارات يومية بلغت 379 زيارة بنسبة 126% من الزيارات المستهدفة.

وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ الحملة لخدمة التوعية بتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك" بجميع الإدارات الصحية فى الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر، وتنفيذ 410 زيارة طبيبة زائرة للوحدات الصحية، مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ15564 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم 162830 وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 44108 زيارة منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتنظيم 6081 ندوة إعلامية بنوادى المرأة بالوحدات الصحية، وإقامة 55 معرض لتسويق منتجات نوادى المرأة ضمن جهود تمكين المرأة.



التوعية بالصحة الإنجابية



توعية السيدات بأسوان



توعية السيدات



توعية أهالى القرى بالصحة الإنجابية



جانب من القوافل



قوافل الصحة