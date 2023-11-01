شركات الأسمدة: انخفاض إمداد الغاز للمصانع لم يؤثر على الإنتاج

كتب هانى الحوتى

أكدت عدد من شركات الأسمدة المدرجة ب البورصة المصرية ، عدم تأثرها بقرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك، واستمرار انتظام معدلات الإنتاج وإمداد السوق المحلي باحتياجاته من الأسمدة لصالح الزراعة المصرية، والتصدير للخارج.

وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إنه منذ بدء حدوث انخفاض في ضغط الغاز الطبيعي في 27 أكتوبر الماضي، لم يتم إيقاف أي من خطوط إنتاج الشركة، وأن أعمال الصيانة المجدولة قد تمت بدون تأثير على الإنتاج، مع وجود مخزون استراتيجي من منتجات الشركة حتى تاريخه لا يوجد أي تأثير على حجم الإنتاج والمبيعات الخاصة بالشركة.

في نفس السياق قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن الشركة حققت الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر لمصانع الشركة الثلاث (أبو قير1-أبو قير2-أبو قير3) بنسبة 116%، 109%، 113%، على التوالي، مع ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل.

ذكرت الشركة، أنه تم خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة نحو 11% خلال اليومين الماضيين، وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك، وأرجعت عدم تأثر كميات إنتاج المنتج النهائي بهذا الخفض إلى استخدام كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومي والموجودات بالخزانات لتعويض النقص في إنتاج الأمونيا خلال فترة التخفيض.

في السياق ذاته قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن الشركة تجري أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي، وسيتم إعادة التشغيل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن انخفاض ضغط الغاز المورد للشركة، يتم التعامل معه من خلال المخزون الاستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية، ولذا فأن تأثير انخفاض ضغط الغاز غير ملحوظ.