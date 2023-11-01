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شبورة كثيفة تصل حد الضباب غدا وأجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:54 م
شبورة كثيفة تصل حد الضباب غدا وأجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.






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