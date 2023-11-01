زى نجل رئيس الوزراء الكندى فى الهالوين يثير الانتقادات بسبب غزة

وكالات

أثار الزي التنكرى الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال "الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.

ونشر ترودو عبر حسابه على "انستجرام" صورة مع نجله الذي يرتدي زي رجل يحمل رأسه المقطوع بيديه، وكتب: "يبدو أن هادريان وضع شيئا في غير محله... لكن هذا لن يمنعه من ممارسة خدعة. عيد هالوين سعيد للجميع – استمتعوا!".

وبحسب موقع روسيا اليوم، قد أثارت هذه الصورة جدلا كبيرا، وقامت إحدى المؤثرات عبر "إنستجرام" بإعادة نشر الصورة عبر خاصية الـ"ستوري" وكتبت: "رئيس الوزراء الكندي يظهر لنا قلة إحساسه وعدم إنسانيته... زي ملائم جدا لنجلك نظرا للظروف".

وحظي منشور ترودو بتعليقات سلبية عديدة عبر "انستجرام" فكتب أحدهم: "طفلك يرتدي زيا ولكن في غزة هذا يحدث فعليا".

وقالت أخرى: "يبدو أن نجل جاستن ترودو اختار أن يمثل أطفال غزة الأبرياء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرمة. قتل 4000 طفل بدم بارد في 24 يوما فقط، بدعم لا يتزعزع من كندا وحكومة ترودو. إليك اقتراح بسيط، عزيزي ترودو: كان بإمكانك أن ترتدي زي جندي إسرائيلي في عيد الهالوين. كان ذلك سيكمل رعب هذا المشهد المؤلم. الهالوين الذي نعيشه أصبح حقيقة، وذلك بفضل دعم كندا المرعب لواحد من أكثر الاحتلالات الاستعمارية الاستيطانية دموية، والذي يمارس كافة جرائم الحرب في فلسطين، بما في ذلك التطهير العرقي والإبادة والتهجير.عيب عليك".

وكتبت أخرى: "نحن نعلم أي نوع من رئيس الوزراء أنت ولكننا الآن نعرف أيضا أي نوع من الأب أنت.. عار عليك".

أما عبر منصة X علق أحد الأشخاص قائلا: "هل تعتقد بصدق أن هذه كانت فكرة جيدة مع ما يحدث في العالم؟".

وطالبه آخر بالاستقالة من منصبه، قائلا: "لا توجد كلمات لهذا.. استقل الآن".

وكتب آخر: "أنت فعلا إنسان مريض وحقير".