رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمى بكلية الحاسبات والمعلومات، واستمع لآراء الطلاب حول سير الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أية شكاوى، وأن الامتحانات تُجرى بهدوء دون أية معوقات.

وأثنى رئيس الجامعة، خلال جولته، على جهود فريق العمل بمركز المعلومات، مؤكدًا أن خارطة الطريق التى تنتهجها وزارة التعليم العالى، تعتمد على التحول الرقمى التى تساهم فى تطوير الإمكانات المؤسسية، حيث أن شهادة دورة أساسيات التحول الرقمى تتكون من 7 برامج على أن يكون (5) برامج أساسية و(2) برنامج اختيارى من باقى البرامج، ويبلغ إجمالى أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالى (70) ساعة تدريبية، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر منحت شهادات أساسيات التحول الرقمى إلى عدد 563 طالبًا وطالبة خلال 16 دورة.

وكان قد أعلن الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقيادة الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، قد اعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، ضمن مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومى، وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة، موضحًا أن مركز التدريب بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفى الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة فى الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة؛ لتطوير مسارهم المهنى، وذلك فى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم فى خدمة وتدريب جميع الكوادر الإدارية بمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة؛ وهو المركز الوحيد المعتمد على مستوى جميع جامعات، ومحافظات الصعيد.



امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي بكلية حاسبات ومعلومات الأقصر



رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي