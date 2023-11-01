رئيس البورصة يكشف مزايا قيد الشركات العائلية بسوق المال

كتب هانى الحوتى

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار"، والذي نظمه "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية"، بعنوان" استراتيجية التوسع من نطاق الشركة العائلية – الطرح في البورصة".

وخلال مشاركته أوضح أحمد الشيخ، دور البورصة المصرية داخل منظومة الاقتصاد الوطني واستراتيجيتها في تشجيع الشركات عامةً، والشركات العائلية على وجه الخصوص، على القيد في البورصة مشيرًا للمجهودات التي قامت بها البورصة لتسهيل إجراءات القيد والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

وأكد "الشيخ"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على المزايا التي تعود على الشركات من الطرح في البورصة وبالأخص القدرة على الوصول لمصادر التمويل اللازم للتوسعات، والسيولة المتمثلة في سهولة بيع وشراء الأوراق المالية، وأيضا خلق قيمة سوقية للشركات قائمة على تسعير أسهمها وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرًا لأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والتأثير الإيجابي لذلك على نمو الشركات واستمراريتها على المدى الطويل.

كما أشاد رئيس البورصة بالدور الفعال الذي يقوم به "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" في حل الخلافات بعيدا عن ساحات التقاضي وبمنهجية توفر الوقت والمجهود والمال وتتناسب مع طبيعة عمل مجتمع الأعمال وأيضا بيئة العمل في الشركات العائلية.