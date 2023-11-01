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حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية.. صور

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:17 ص
حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية.. صور حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان "صياغة العقود باللغة الإنجليزية"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وإشراف الدكتور أسامة حمزة القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد أبو هشيمة مدير مركز الاستشارات القانونية.
 
تناولت التدريب مراحل إعداد العقود وفنيات الصياغة القانونية، مع التركيز على أهم المصطلحات وتوظيفها، والأخطاء الشائعة في كتابة العقود وأسباب بطلانها أو فسخها، بالاستعانة بقضايا عملية. 
 
كما تم مناقشة أنواع العقود والوثائق ذات الصلة، مع التطبيق على عقود الشركات ومعايير التفرقة بينها، إضافة إلى آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد العقود والتحقق من صحتها.
 
وشهدت الدورة إقبالا كبيرا من الطلبة، ومناقشات وتفاعلا مثمرا مع المحاضرين. كما امتدت المحاضرات عن الموعد المحدد؛ نظرا لرغبة الطلبة في المشاركة والاستفادة القصوى من خبرات المحاضرين.
 
حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية 1
حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية 

حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية 3
حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية 

حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية
حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية

 







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