جامعة المنوفية تحرز تقدما جديدا فى تصنيف شنجهاى لعام 2023

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حققت مراكز متقدمة فى تصنيف شنغهاى للموضوعات خلال تصنيفه الجديد لعام 2023 ، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية فى هذا التصنيف، والذى يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية فى 5 تخصصات أساسية، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية صنفت ضمن أفضل جامعات العالم فى 4 تخصصات هى مجال الرياضيات، ومجال هندسة الاتصالات ومجال علوم وهندسة الطاقة، وفى مجال العلوم الصيدلانية.

وأشار القاصد، إلى أن جامعة المنوفية صنفت فى مجال الرياضيات بالمرتبة (401- 500) عالميًا

وفى مجال هندسة الاتصالات جاءت المنوفية بالمرتبة (201-300) عالميًا.

وفى مجال علوم وهندسة الطاقة تقدمت 9 جامعات مصرية.و جاءت المنوفية بالمرتبة (201-300) عالميًا.

وفى مجال العلوم الصيدلانية جاءت 24 جامعة مصرية فى التصنيف وحققت جامعة المنوفية المرتبه (400-500) عالميًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية بدأ عام 2009 فى إدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية فى 5 مجالات أساسية وهي: "العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية"، و55 تخصصًا فرعيًا، يعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولى وجودة البحث، والجوائز الأكاديمية الدولية.

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة فى القطاعات التى حققت مراكز متقدمة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتى فى إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية وتشجيع الباحثين على النشر الدولى وحرص الجامعة على توفير المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.