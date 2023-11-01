جامعة الملك سلمان الدولية.. 3 أفرع على أرض الفيروز بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه

كتب محمد صبحى

دائما ما تسعى الدولة المصرية للنهوض بمنظومة التعليم العالى الجامعى، وتطوير المناطق الجغرافية الهامة وفى سبيل تحقيق ذلك نفذت الدولة إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية والتي تعد أكبر المشروعات القومية بسيناء وتضم 3 أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه.

ويقع المقر الرئيسى للجامعة بمدينة الطور على مساحة 200 فدان بتكلفة 5.25 مليار جنيه تضم كليات(الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، وفرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطرى، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية) وفرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه ويضم كليات: (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).