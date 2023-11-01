جامعة السادات تحصد مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي 2023 للبحث العلمى

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتور شادن معاوية رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية، على تقدم الجامعة في البحث العلمي فى تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات 2023.

حيث تميزت الجامعة ضمن أعلى الجامعات عالميا في تخصصين العلوم البيطرية وعلوم السياحة والضيافة، وقد أحتفظت الجامعة بمركزها في العلوم البيطرية والذي ظهر به هذا العام 13جامعة مصرية وحققت جامعة مدينة السادات المرتبة (٢٠١-٣٠٠) .

بينما حصدت الجامعة التميز الحصري في علوم السياحة والضيافة حيث إنفردت الجامعة بالمركز وحققت المرتبة (١٠١-١٥٠) .

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2022-2018 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية.

وتأثير الإقتباس الموحد وهو نسبة الإستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2022-2018 إلى متوسط الإستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2022-2018.

ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2022-2018، وأخيراً عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.