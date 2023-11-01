تواريخ مرتبطة بقضية قتل سفاح الجيزة لزوجته.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

تصدر محكمة النقض في يناير المقبل كلمة النهاية في دعوي محاكمة "سفاح الجيزة"، بقضية قتل زوجته فاطمة زكريا، من خلال فصلها في طعن المتهم على حكم إعدامه.

وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بتلك الدعوي ومنها ..

ـ "16 نوفمبر 2021"، النيابة تتلو أمر إحالة المتهم.

ـ "5 مايو 2021"، المحكمة تودع المتهم مستشفي الأمراض النفسية.

ـ "20 ديسمبر 2012"، الجنايات تحيل المتهم للمفتى.

ـ "21 مارس 2022"، صدور حكم الإعدام.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.