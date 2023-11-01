تنفيذ 7 حالات إزالة لمبانٍ مخالفة على أراض زراعية على مساحة 1100 متر ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، عن أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي شنت حملة مكبرة، للقضاء على المناطق المخالفة وإزالة العشوائيات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة التنفيذية فى ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتاً إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.