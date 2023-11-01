تظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين فى لندن

وكالات

احتشد مؤيدون للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت في لندن وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة كبيرة من المحتجين داخل المحطة خلال ساعة الذروة، وهم يهتفون ويلوحون بأعلام ولافتات مؤيدة للفلسطينيين.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد قال إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيواصل دعم الإجراءات الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وأجرى سوناك أيضا اتصالا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد خلاله أهمية تجنب جميع الأطراف الإجراءات التي من شأنها تأجيج التوتر في الشرق الأوسط.