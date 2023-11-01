انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 7 ساعات بسبب عطل مفاجئ

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حدوث عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي بمنشية النور بمدينة بنها، مما يترتب عليه قطع المياه عن شارع خالد بن الوليد والشوارع المتفرعة، ابتداء من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 7 صباحاً.

وأعربت الشركة، عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وسوف يتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880.

وفي وقت سابق وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رؤساء، القطاعات ومديري الفروع المعنيين على مستوى الشركة برفع درجات الاستعداد وتحديث خطة الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.

كما شدد رئيس شركة مياه القليوبية، على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.