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الكنيسة تحتفل بعيد جلوس البابا تواضروس الثانى 18 نوفمبر المقبل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 08:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد جلوس البابا تواضروس الثانى 18 نوفمبر المقبل البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 18 نوفمبر المقبل، بعيد جلوس البابا تواضروس الثانى، وذلك عبر إقامة قداس إلهى. 
 
وولد قداسة البابا بالمنصورة باسم وجيه صبحي باقى سليمان كأخ لشققيتين ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.
 
والتحق قداسة تواضروس الثانى بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.
 
وتم اختياره كبطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 2012 عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح خليفة للبابا شنودة الثالث.






الكنيسه الارثوذكسيه

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