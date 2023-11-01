الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبحثان الاستعدادات لاجتماع قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعى

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان - "أجرى الرئيس الروسى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية بيلاروس حيث تمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع القادم لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد في 23 نوفمبر في مينسك".

يُذكر أن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عادة ما ينظر في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة ويتخذ القرارات، التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها وضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء.

ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، وهي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.