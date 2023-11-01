الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبحثان الاستعدادات لاجتماع قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعى

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو استعدادات البلدين للاجتماع القادم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك.
وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان - "أجرى الرئيس الروسى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية بيلاروس حيث تمت مناقشة مسائل التحضيرات المتعلقة بالاجتماع القادم لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد في 23 نوفمبر في مينسك".
يُذكر أن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عادة ما ينظر في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة ويتخذ القرارات، التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها وضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء.
ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، وهي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.
من جانب أخر أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء،أن الدفاعات الروسية أسقطت 37 طائرة حربية أوكرانية وأكثر من 1400 قذيفة ومسيرة و6 صواريخ "أتاكامس" أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي .
وقال وزير الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الطائرات التي تم إسقاطها تعادل ضعفي عدد طائرات إف-16 التي يحضر الغرب لتسليمها لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن تدمير تلك الطائرات سيستغرق حوالي 20 يوما.
من جهته أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في خيرسون اليوم الأربعاء أن القوات الروسية شنت 94 هجوما على منطقة خيرسون، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وقال بروكودين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الجيش الروسي 94 قصفا مدفعيا، حيث أطلق 510 قذائف هاون ومدفعية وجراد ودبابات وطائرات مسيرة وطائرات، بينها صاروخان.
وأضاف بروكودين، أنه تم توجيه 30 ضربة صاروخية على مناطق في مقاطعتي بيريسلاف وخيرسون.
كما أحبطت القوات الروسية ثمانى محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ودمرت عربات ومدرعات تابعة لها وكبدتها خسائر فى الأرواح.
وقال أوليج تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قواتنا بدعم مدفعى ثمانى محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في مواقع بمناطق نوفوميخايلوفكا، شمال نيكولسكي وستارومايورسكي ونوفو زلاتوبول ومالينوفكا وشمال بريوتنوى، وتم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فى صفوفها".
كما قضت القوات الروسية بالقرب من ستارومايورسكي على 160 عسكريا أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء أنه على محوري دونيتسك وجنوب دونتسك تم القضاء على 330 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية مختلفة، بما في ذلك عربتا مشاة أمريكية من طراز "برادلي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة