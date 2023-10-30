اليوم السابع
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ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة..

المجلس القومى للمرأة يطلق مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 04:30 م
المجلس القومى للمرأة يطلق مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر فعاليات المبادره الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"
كتب محمود راغب

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أطلق المجلس القومى للمرأة،  فعاليات المبادره الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمحافظتى السويس والأقصر مستهدفة 2000 من الطالبات والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
 
وتنفذ المبادرة الوطنية بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر،  ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، حيث تم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة وكذلك التعلم الرقمي وتنفيذ حوار الاجيال بين الفتيات وامهاتهن وادارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة .
 
جدير بالذكر أن ان المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
 
 
القومى للمرأة يطلق مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر
القومى للمرأة يطلق مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر

مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة 3
مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة 

مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر
مبادرة دوى لتمكين الفتيات بالسويس والأقصر

 







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مبادره تمكين الفتيات



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