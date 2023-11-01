وتضمنت المذكرة الأولى بين صندوق الاستثمار الأردنى وشركة أبوظبى التنموية القابضة، مشاريع تشغيل الميناء المتعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، وكذلك اتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.

أما المذكرة الثانية - طبقا لبيان الديوان الملكى - فقد وقعت بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار، فيما تضمنت الثالثة مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، منها 75 مليونا دعما للموازنة العامة، وتشمل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.

ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد حسن السويدي.

وتقديرا لزيارة العاهل الأردنى لدولة الإمارات، ولدوره في ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين، تسلم الملك عبدالله الثاني من الشيخ محمد بن زايد، "وسام زايد"، وهو أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد زارا أمس نصب الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي، حيث كان في استقبالهما الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات.