"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تواصل مشروع اكتشاف المواهب الرياضية ويصل لـ900 لاعب

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية ، تنفيذ مشروع اكتشاف المواهب الرياضية ، لليوم الرابع على التوالى ويصل ل 900 لاعب بمركز شباب النصر وسط الإسكندرية، حيث تم اختيار اللاعبين من مديريه التربية والتعليم بعدد 900 لاعب ولاعبه وتم الكشف الطبي عليهم اطباء متخصصين بكليه طب الاسكندرية.

وبدأت اختبارات انتقاء المواهب الرياضية بحضور استاذه متخصصين من كليه تربية رياضية بنين وبنات ، سيتم الدفع باللاعبين المتميزين للانديه الرياضيه والمشاريع القوميه التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة

وسوف تقوم مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية بتوجيه اللاعبين الاقل في المهارات الي مراكز الشباب وتصنيفهم طبقا لموهبتهم ، كما وجهه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع .

يأتى ذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية باكتشاف المواهب الرياضية والاستثمار الرياضى فيها وذلك لضرورته الهامة فى منظومة الرياضه المصرية، وبرعاية هيئة الرقابة الادارية بالاسكندرية وبالتنسيق بين مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية و مديريه التربية والتعليم بالاسكندرية برئاسه دكتور عربي ابو زيد و كليه تربيه رياضيه بنين برئاسه دكتور محمد بلال و كليه تربيه رياضيه بنات برئاسه الدكتوره مها امين علي تنفيذ مشروع يهدف لاكتشاف المواهب الرياضيه وخلق و اعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالمية والمحافل الدولية.