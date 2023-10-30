انطلاق فاعليات مشروع اكتشاف المواهب الرياضية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بدء اختبارات انتقاء المواهب الرياضية بحضور أستاتذة متخصصين من كليه تربيه رياضيه بنين وبنات ، حيث سيتم الدفع باللاعبين المتميزين للاندية الرياضية والمشاريع القوميه التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وسوف تقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتوجيه اللاعبين الأقل في المهارات الي مراكز الشباب وتصنيفهم طبقا لموهبتهم.

ويهدف تنفيذ المشروع، الى إكتشاف المواهب الرياضية وخلق و إعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالميه والمحافل الدولية ،وقد تم اختيار اللاعبين من مديريه التربية والتعليم بعدد 900 لاعب ,وتم الكشف الطبي عليهم من قبل أطباء متخصصين بكليه طب الاسكندرية.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع .

يأتى ذلك في إطار إهتمام القياده السياسيه باكتشاف المواهب الرياضية والإستثمار الرياضى فيها وذلك لضرورته الهامة فى منظومة الرياضة المصرية ، وبرعاية هيئة الرقابة الادارية بالإسكندرية وبالتنسيق بين مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية و مديريه التربية والتعليم بالاسكندرية برئاسه دكتور عربي ابو زيد و كليه تربيه رياضيه بنين برئاسه دكتور محمد بلال و كلية تربية رياضية بنات برئاسه الدكتورة مها امين.