السكرتير العام لبنى سويف يناقش الموقف المالى لمبادرة "مشروعك"

بنى سويف هانى فتحى

عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء حازم عزت اليوم اجتماعًا لمناقشة سير العمل بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وخلق فرص عمل جديدة.

ناقش السكرتير العام التقرير الذى عرضته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى إحصائيات الطلبات المنفذة حتى سبتمبرالماضى، وحجم التمويلات والقروض التى تم منحها والمشروعات المُنفذة وفرص العمل التى وفرتها المبادرة منذ انطلاقها فى مايو 2015 وحتى نهاية سبتمبر 2023.

كما تم بحث بعض المقترحات التى طرحها مديرو المقرات لتطوير مستوى الأداء، وتذليل كافة المعوقات التى قد تؤثر على سير العمل بالمنظومة،حيث تم التأكيد على أهمية تطابق ودقة البيانات مع وارد البنوك، وتوفير سبل الدعم اللازمة للتيسير على المواطنين بما يتفق مع الأسس العامة للمشروع والقوانين واللوائح المنظمة.

شهد الاجتماع حضور: نهى محمد مدير مشروعك - مدير العلاقات العامة والتعاون الدولى بديوان عام المحافظة، مديرى مقرات مبادرة مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن السبع.