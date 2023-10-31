اليوم السابع
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نادى التطوع بمركز شباب الفشن فى بنى سويف ينفذ مشروع نظافة وتجميل

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:52 ص
نادى التطوع بمركز شباب الفشن فى بنى سويف ينفذ مشروع نظافة وتجميل نادي التطوع بمركز شباب مدينة الفشن ينفذ مشروع نظافة وتجميل
بنى سويف - هانى فتحى

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نفذ نادى التطوع بمركز شباب مدينة الفشن، جنوب محافظة بنى سويف مشروع خدمة عامة "نظافة وتجميل" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وهشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب وسعيد إبراهيم مدير إدارة الشباب بالفشن، وبحضور رحاب صلاح مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية وأحمد سلام منسق عام أندية التطوع.

 

واستهدف المشروع أعمال دهانات لقاعة الأنشطة بالمركز وإجراء صيانة بسيطة للكهرباء وأيضا تهذيب وزراعة أشجار،  ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببنى سويف للنهوض بمستوى أداء أندية التطوع بمراكز الشباب والعمل على نشر فكر التطوع.







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