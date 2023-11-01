اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الصينية: كم من أرواح الأطفال سيكون كافيا لإيقاف الحرب فى غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:28 م
الخارجية الصينية: كم من أرواح الأطفال سيكون كافيا لإيقاف الحرب فى غزة غزة تحت القصف
وكالات

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كتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم الأربعاء، تغريدة على موقع "إكس" بالعربية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة التى دخلت يومها السادس والعشرين.

 

وقالت هوا تشونينج: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!".

 

 

وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".

 

وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون التغريدة باللغة الإنجليزية في وقت سابق.







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