الخارجية الصينية: كم من أرواح الأطفال سيكون كافيا لإيقاف الحرب فى غزة

وكالات

كتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم الأربعاء، تغريدة على موقع "إكس" بالعربية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة التى دخلت يومها السادس والعشرين.

وقالت هوا تشونينج: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!".

لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟! إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية. pic.twitter.com/OAiylTVEeH — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 1, 2023

وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".

وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون التغريدة باللغة الإنجليزية في وقت سابق.