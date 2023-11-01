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"التموين" تبدأ من اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:00 ص
"التموين" تبدأ من اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر سلع غذائية ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، صرف السلع  المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار واستمرار طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبسعر الإنتاج دون هامش ربح، "الفول ، العدس ، الأرز ، السكر، الزيت ، المكرونة، الألبان والأجبان" وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد وجه باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.







وزارة التموين

السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

بطاقات التموين

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية

تخفيض اسعار السلع




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