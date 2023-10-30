"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تشن حملات على المنشآت السياحية لضبط الأسعار

الإسكندرية ــ جاكلين منير

شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، عدة حملات تفتيشية في نطاق الأحياء (حي شرق، حي وسط، حي منتزه أول)، وأسفرت الحملات عن المرور علي 85 منشأة، حيث تم التأكد من التزام 16 منشأة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، مخالفة 8 منشآت بوجود قائمة أسعار منتهية، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلي الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

ضبط 45 منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار وقد تم استدعاء مسئول المنشأة للحضور إلي الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.

ضبط 7 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور الي الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، منشآت بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور الي الإدارة لاستلام قائمة الأسعار بعد اعتمادها، 5 منشآت مغلقة أثناء المرور وسيتم إعادة المرور للتفتيش.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين ، وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم علي الأرقام التالية:

📞01270746490

📞01289252668

📞01119555946

📞01501267888

أو عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .