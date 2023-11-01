"الارتباط بين الجريمة الجنائية والتأديبية".. موضوع دورة جديدة لرؤساء النيابة الادارية .. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

"الارتباط بين الجريمة الجنائية والتأديبية".. موضوع دورة جديدة لرؤساء النيابة الادارية .. أعرف التفاصيل

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتاح دورة تدريبية تتضمن عددًا من المحاضرات حول الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، والإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام، وإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، والمآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف، وأسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.

وتعتبر الدورة التدريبية التنشيطية هي الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز.

من المقرر أن تُعقد تلك الدورة التي يشارك فيها عدد "50" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة خلال الفترة من 29 أكتوبر2023 حتى 31اكتوبر 2023.

ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمركز التدريب القضائي على استمرار نشاطه بعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكل عام، وحرصه على إعداد تلك الدورة التدريبية للأعضاء من درجة رئيس نيابة بشكل خاص، حيث أكد سيادته على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، متمنيًا للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.