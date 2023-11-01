اتحاد العمال يلتقى محافظ بورسعيد لبحث وحل المشاكل الخاصة بالاتحاد المحلى للعمال

كتبت آية دعبس

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، هشام فاروق محمد المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، عبد المنعم ابراهيم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، وذلك لبحث وحل المشاكل الخاصة بالإتحاد المحلي لعمال بورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن ترحيبه سعادته بهذه الزيارة،وأكد أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بجموع العاملين ووضع حلول عاجلة لمتطلباتهم.

واضاف أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.

واشاد محمد جبران، بالتنمية التى تشهدها محافظ بور سعيد، وبذل الجهد لتحقيق أهداف وطموحات عمال بور سعيد وتحقيق مزيداً من الاستقرار والتقدم.

وتناول اللقاء مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص العمال وحل المشاكل الخاصة بالإتحاد المحلي لعمال بورسعيد

ووجه رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن، وارتقت بمستوى المعيشة.