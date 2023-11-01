إنشاء 290 مدرسة جديدة بقرى حياة كريمة فى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة طفرة كبيرة فى المشروعات التعليمية، خاصة إنشاء المدارس بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم تنفيذ 550 مشروعا جديدا لإنشاء وترميم المدارس خلال السنوات الماضية، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه بمختلف القرى والمراكز، خاصة بالمناطق النائية، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات التعليمية ومواجهة كثافة الفصول الدراسية.

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم دخول 290 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام خاصة بقرى "حياة كريمة"، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة ومواجهة التسرب من التعليم بالقرى الأكثر احتياجا.

ولفت إلى التوسع فى المدارس العسكرية بإضافة 6 مدارس جديدة ليصبح عدد المدارس العسكرية بالبحيرة 28 مدرسة عامة وفنية.

يذكر أن مدارس محافظة البحيرة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى فى اعتماد الجودة بعدد 392 مدرسة تم إعدادها بشكل رسمى.