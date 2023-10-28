تنفيذ 3915 مشروعا خلال مبادرة حياة كريمة فى البحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، التي تستهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابعا.

وفى هذا السياق، كثفت الأجهزة التنفيذية من جهودها لمتابعة عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير ومنها أعمال إنشاء نقطة إسعاف النجيلى ووحدة إسعاف ومجمع خدمات أبو العطا ووحدة إطفاء و محطة معالجة مياه الصرف الصحى بكوم الفرج ومحطة رفع الصرف الصحى بالغيتة و مركز شباب ومحطة الصرف الصحى بالنجيلى ومكتبة النمرية.