اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

770 ألف طالب يتلقون تطعيم الالتهاب السحائى والتطعيم الثنائى فى المنيا

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:12 م
770 ألف طالب يتلقون تطعيم الالتهاب السحائى والتطعيم الثنائى فى المنيا جانب من تطعيم الطلاب
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فرقها الطبية فى تطعيم 770 ألف طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائى والتطعيم الثنائى ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحى والتربية والتعليم بالمنيا، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيراً إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى بمستهدف 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 318 ألف طالب.


مديرية الصحة

تطعيمات

مدارس المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة