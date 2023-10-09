770 ألف طالب يتلقون تطعيم الالتهاب السحائى والتطعيم الثنائى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فرقها الطبية فى تطعيم 770 ألف طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائى والتطعيم الثنائى ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحى والتربية والتعليم بالمنيا، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيراً إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى بمستهدف 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 318 ألف طالب.