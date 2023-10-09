62.9 % ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9 %؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 618.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 219.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5 %.

ومن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار.

2. نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار.

3. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 2022:

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 375.3 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات بقيمة 375.2 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 431.1 مليون دولار.

4. قاطرات وعربات وأجهزة إشارة بقيمة 99.3 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 167.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية فى مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين فى مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

وسجل عدد سكان مصر 105.6 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان كوريا الجنوبية 51.8 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة كوريا الجنوبية طبقًا لتقديرات البعثة 3000 مصرى حتى نهاية عام 2022.